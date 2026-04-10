НАН планирует длительный полет белорусского космонавта в космос

В Национальной академии наук Беларуси рассказали о планах отправить белорусского космонавта в длительный полет в космос, пишет БелТА.
По словам замначальника управления аэрокосмической деятельности НАН Ивана Бучи, Беларусь готова и думает, как продолжить сотрудничество в области пилотируемой космонавтики. При этом планы направлены на подготовку профессионального космонавта, длительные сроки подготовки и участие уже совсем другим образом в пилотируемых программах.
— Это перспектива, в которую мы верим и будем прилагать усилия, чтобы это состоялось, — пояснил он.
Представитель НАН напомнил, что белорусские специалисты принимали активное участие во всех космических программах СССР. И сейчас у Беларуси есть определенные компетенции в космической отрасли. Здесь он назвал аппаратуру дистанционного зондирования Земли из космоса, электронную оптику, новые материалы и космическую электронику.
— В Беларуси гордятся тем, что на Международной космической станции работает фото- и видеоспектральная аппаратура белорусского производства, — подчеркнул ученый.
Напомним, два года назад в сотрудничестве с Роскосмосом состоялся космический полет первого белорусского космонавта Марины Василевской.
