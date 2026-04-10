Беспрозванных передал боевую медаль красноармейца из Таджикистана его землякам

Губернатор Алексей Беспрозванных передал делегации петербургского консульства Таджикистана награду, обнаруженную поисковиками регионального отряда «Совесть» на местах сражений 1945 года. Ее доставят родственникам героя. Медаль «За боевые заслуги» принадлежит Алиму Ишанову. 81 год назад уроженец Таджикской ССР, 22-летний младший сержант, воевал в составе одного из подразделений 3-го Белорусского фронта. Передача состоялась в пятницу, 10 апреля.