Беспрозванных передал боевую медаль красноармейца из Таджикистана его землякам

Губернатор Алексей Беспрозванных передал делегации петербургского консульства Таджикистана награду, обнаруженную поисковиками регионального отряда «Совесть» на местах сражений 1945 года. Ее доставят родственникам героя. Медаль «За боевые заслуги» принадлежит Алиму Ишанову. 81 год назад уроженец Таджикской ССР, 22-летний младший сержант, воевал в составе одного из подразделений 3-го Белорусского фронта. Передача состоялась в пятницу, 10 апреля.
Удалось установить, что медаль «За боевые заслуги» Алим Ишанов получил 25 мая 1945 года. Есть предположение, что награда была потеряна во время службы.
Генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Хуршед Шерали поблагодарил главу региона и поздравил жителей Калининградской области с памятной годовщиной взятия Кёнигсберга.
Отметим, в 2021 году калининградцы передали таджикской стороне орден Славы III степени, принадлежавший младшему сержанту Каримжану Раджабову — одному из семи пропавших без вести красноармейцев, останки которых поисковики обнаружили годом ранее в Зеленоградском районе.