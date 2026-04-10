Косметолог раскрыла главную ошибку в борьбе с пигментными пятнами и куперозом

Весной пигментные пятна и купероз часто становятся заметнее из-за активного солнца, перепадов температуры и реакции кожи на внешние раздражители. Косметолог Евгения Попова рассказала, какие методы действительно помогают справиться с этими проблемами. Об этом пишет mk.ru.
«Главная ошибка в лечении пигментных пятен и купероза — попытка “отбелить” или “убрать красноту” одним флаконом. Это две диаметрально противоположные проблемы. Пигментация — это избыток меланина, купероз стойкое расширение капилляров, часто связанное с розацеа или слабостью венозных клапанов», — отметила эксперт.
По словам специалиста, из-за этого агрессивные процедуры могут даже ухудшить ситуацию. Одни методы усиливают сосудистые проявления, другие провоцируют появление новых пятен.
Среди эффективных весенних процедур эксперт выделила фототерапию, сосудистый лазер и мягкие поверхностные пилинги. Они помогают осветлить пигмент и уменьшить сосудистую сетку. Также косметолог отметила важность SPF-защиты и регулярного ухода, чтобы закрепить результат и предотвратить повторное появление проблем.
