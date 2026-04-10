7,5 лет за решеткой: прокурор запросила срок для Чекалина

В Гагаринском суде Москвы завершились прения сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Как передает РИА «Новости», сторона обвинения запросила 7,5 лет лишения свободы для бывшего мужа известного блогера Лерчек Артёма Чекалина, а также крупный штраф.
«Прошу назначить Чекалину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в виде 196 миллионов 921 тысячи рублей», — заявила представитель прокуратуры в ходе заседания.
По версии следствия, супруги и их партнер Роман Вишняк перевели в ОАЭ свыше 251 миллиона рублей, вырученных от продажи фитнес-марафонов, используя для этого подложные документы. Сам Артём Чекалин свою вину в предоставлении ложных сведений категорически отрицает, утверждая, что документы в банк не передавались, а квалификацию преступления считает неверной.
Партнер блогеров Роман Вишняк уже получил свое наказание: заключив досудебное соглашение и признав вину, он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. В отношении самой Лерчек дело было выделено в отдельное производство. В настоящее время она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина в связи с диагностированным раком желудка 4-й стадии, в связи с чем судебный процесс в отношении нее временно приостановлен, а мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.
Приговор Вишняку уже обжалован обеими сторонами, заседание апелляционной инстанции в Мосгорсуде назначено на 20 апреля. Судьба же Артёма Чекалина решится в ближайшее время после оглашения вердикта Гагаринским судом.