Во всем виноват «синдром дурочки»: психолог дала совет, как перестать выбирать неудачников

Некоторые женщины снова и снова выбирают партнеров с проблемным поведением. Психолог Ангелина Шурыгина рассказала, что за так называемым «синдромом дурочки» часто стоят не случайности, а устойчивые внутренние установки и страхи. Об этом пишет mk.ru.
«Скажу крамольную вещь: чтобы вылечить синдром дурочки, нужно на полгода забыть про “отношения” как цель. Ваша цель — удовольствие от одиночества. Не терпение, а удовольствие», — отметила эксперт.
По словам специалиста, многие путают любовь с желанием «спасти» партнера и берут на себя роль человека, который должен его изменить. В результате в отношениях закрепляется созависимый сценарий, где женщина постоянно вкладывается, а партнер не меняется.
Психологи выделяют несколько типичных типов мужчин, которые чаще всего оказываются в таких историях: «вечный студент», «борец за правду» и «жертва обстоятельств». Все они объединены тем, что не берут ответственность за свою жизнь, но легко привлекают заботу и поддержку со стороны партнерши.
