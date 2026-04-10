Трамп утверждает, что Иран готов отказаться от ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран обещает отказаться от ядерного оружия, но не признает этого в публичных заявлениях.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран готов отказаться от всего ядерного оружия. В интервью изданию The New York Post глава Белого дома заявил, что Тегеран обещает это в личных контактах, однако продолжает публично говорить о праве страны на обогащение урана.

«В лицо нам они говорят, что избавляются от всего ядерного оружия, все ликвидируется. А потом выходят к прессе и заявляют: “Нет, мы хотели бы обогащать”. Так что посмотрим», — отметил Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп предупредил Иран о новых ударах по государству в случае отсутствия договоренностей между странами. Глава Белого дома отметил, что США готовы к силовому сценарию, если дипломатический путь зайдет в тупик. При этом, по словам Трампа, результаты переговоров с Ираном станут понятны в течение суток.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
