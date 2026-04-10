Имущество на 147 миллионов арестовано у воронежского ИП по делу о неуплате налогов

Стали известны подробности дела 62-летнего бизнесмена, владельца сети АЗС и экс-депутата гордумы из Борисоглебска Александра Чистопрудова, который ранее получил условный срок за махинации с налогами. Как выяснилось, под арест попало имущество бизнесмена на общую сумму 147 миллионов рублей. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Напомним, как ранее сообщал сайт VRN.KP, предприниматель обвинялся в неуплате налогов и сокрытии доходов на общую сумму свыше 129 миллионов рублей. Уточняется, что основным бизнесом осужденного была розничная торговля топливом. В этой сфере, по материалам дела, он два года занижал отчетность по налогам на прибыль и НДС, что и привело к гигантскому долгу перед бюджетом.
По данным следствия, предприниматель начал возвращать деньги еще до решения суда, частично погасив задолженность в ходе следствия.