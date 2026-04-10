В брянском зоопарке у семейства китайских оленей появилось потомство

БРЯНСК, 10 апр — РИА Новости. Пополнение появилось в семействе китайских оленей мунтжаков из брянского зоопарка, девочке выбирают имя, сообщили в зоопарке.
«В семействе китайских оленей мунтжаков — у нашей любимой парочки Бемби и Брянки — случилось пополнение! Родилась чудесная малышка, и это девочка», — говорится на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
В зоопарке отметили, что детеныш оленей уже уверенно стоит на ногах, но пока прячется за мамой.
Работники парка рассказали, что олененку еще не выбрали имя, и попросили жителей Брянска предлагать для этого свои варианты.