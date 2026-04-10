Эррол Маск: человечество сможет достичь Марса через 60 или 100 лет

Но первоочередная задача — освоение Луны.

Источник: Время

Через 60 или 100 лет люди смогут достичь Марса и других планет с помощью гравитационных прыжков через пространство и время. Об этом международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде.

В настоящее время Маск-старший находится в России с неофициальным двухнедельным визитом.

Говоря о перспективах освоения Марса, он подчеркнул, что это сложная тема.

«Есть много аргументов как “за”, так и “против”. Мой старший сын Илон пока что оставил свои попытки с Марсом. Сейчас он сосредоточен на проектах, связанных с Луной. На ее полноценном освоении. Это более близкая и реалистичная задача, и я его понимаю. Что думаю насчет Марса именно я? Наверное, лет через 60 или 100, когда человечество освоит гравитационные прыжки через пространство и время, люди все-таки достигнут Красной планеты или заберутся даже дальше. Кто знает?».

Ранее мы писали, что Эррол Маск восхитился Нижним Новгородом и русскими людьми.

