Эррол Маск: человечество сможет достичь Марса через 60 или 100 лет

Через 60 или 100 лет люди смогут достичь Марса и других планет с помощью гравитационных прыжков через пространство и время. Об этом международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде.
В настоящее время Маск-старший находится в России с неофициальным двухнедельным визитом.
Говоря о перспективах освоения Марса, он подчеркнул, что это сложная тема.
«Есть много аргументов как “за”, так и “против”. Мой старший сын Илон пока что оставил свои попытки с Марсом. Сейчас он сосредоточен на проектах, связанных с Луной. На ее полноценном освоении. Это более близкая и реалистичная задача, и я его понимаю. Что думаю насчет Марса именно я? Наверное, лет через 60 или 100, когда человечество освоит гравитационные прыжки через пространство и время, люди все-таки достигнут Красной планеты или заберутся даже дальше. Кто знает?».
