Трамп: США уже готовят военные корабли на случай провала переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 апреля, заявил, что американские военные корабли проходят перезарядку на случай провала предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане.
По словам главы Белого дома, говорить о перспективах переговоров пока рано, ясность проявится примерно в течение суток.
Трамп добавил, что сейчас проводится полная перезагрузка вооружений: корабли оснащаются, по его словам, лучшими боеприпасами и самым современным оружием, превосходящим то, что использовалось ранее, передает The New York Post.
8 апреля американский лидер сообщил, что со стороны Вашингтона на переговорах в Пакистане будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Он уточнил, что участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
Как отметила научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская, удары израильских войск по территории Ливана могут стать триггером для срыва перемирия между США и Ираном, если Тегеран сочтет эти действия достаточным поводом для эскалации.