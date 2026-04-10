В школах Перми провели собрания по теме поездок детей в транспорте

Собрания по теме безопасности детей при поездках в транспорте провели с родителями учащихся школ Перми при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Представители городского департамента транспорта рассказали, что один из самых надежных способов обезопасить ребенка от поездок без билета — приобрести проездной. Они также ознакомили родителей с доступными тарифами, порядком оформления льгот и возможностями приложения «Пермский транспорт».
На собраниях уделили особое внимание участившимся фактам проезда подростков снаружи транспортных средств: на подножках, бамперах или крышах. В департаменте транспорта администрации Перми отметили, что это не только противозаконно, но и очень опасно из-за риска падения или поражения электрическим током. Также родителей попросили напомнить детям о бережном отношении к общественному транспорту.
Важной частью диалога стали вопросы от родителей, касающиеся работы транспорта в утренние и дневные часы. По итогам поступивших обращений специалисты городского департамента транспорта проанализировали ситуацию и в течение нескольких дней внесли корректировки в расписание ряда маршрутов, чтобы сделать поездки школьников до образовательных учреждений более комфортными и удобными.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.