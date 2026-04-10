Признание для лучших: состоялось вручение Премии «Наш вклад»

Церемония вручения Национальной премии «Наш вклад» прошла в координационном центре Правительства России. На пятую ежегодную Премию поступило 792 заявки, экспертный отбор прошли 644 проекта — за время проведения число участников выросло в 4 раза. В этот раз 362 компании-автора получили статус «Партнер национальных проектов России», а победителями стали 20 организаций — госкорпорации и госкомпании, крупный, средний и малый бизнес, НКО. Больше всего инициатив в этом году связаны с нацпроектами «Молодежь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие», а также госпрограммой «Спорт России».
Масштабный подход.
В номинации «Госкорпорации и госкомпании» тройка сильнейших — ПАО «Сбербанк» (3 место), АО «Россельхозбанк» (2 место), и победитель — ОАО «РЖД».
Обладатель первого места в этой номинации представил 15 социальных программ, отвечающих задачам нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Инфраструктура для жизни».
Сразу три масштабные программы охватывают подготовку специалистов для железнодорожной отрасли в регионах, привлечение студентов в кадровый резерв, а также адаптацию и интеграцию ветеранов СВО. По нацпроекту «Молодежь и дети» победитель Премии развивает программу профразвития для молодых работников, проводит конкурс научно-технического творчества для школьников.
Комплексную программу поддержки семей железнодорожников РЖД развивает по нацпроекту «Семья». Задачи нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» решают три программы — «Кассы будущего», Цифровая экосистема управления персоналом и ПО для организации массовых мероприятий.
На реализацию задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направлена работа передвижного консультативно-диагностического центра на базе поезда «Святой Пантелеймон», который курсирует по стране.
Сеть благотворительности.
В номинации «Крупный бизнес. Сетевой» на третьем месте — ПАО «ВымпелКом», на втором — ПАО «Корпоративный центр Икс 5 (X5)», а победителем стала «Национальная медиа группа» (АО «НМГ»), крупнейший в России частный медиахолдинг.
Победитель удостоился первого места за благотворительную телепрограмму «День ангела», которая помогает ребятам из детских домов исполнить заветные мечты и обрести семью. Программа реализует задачи нацпроекта «Семья». А цифровой навигатор для подростков, который помогает найти важную и нужную информацию, содействует выполнению нацпроекта «Молодежь и дети».
Проект трезвожить.рф помогает преодолеть алкогольную зависимость — этот ресурс направлен на выполнение цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». А спортивное направление развивает экстрим-шоу для широкой аудитории «Суперниндзя. Дети».
Фокус — на регионы.
Третье место в номинации «Крупный бизнес. Регион» разделили две компании — ООО «Сахалинская энергия» и ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ».
Программы, которые представила «Сахалинская энергия», соответствуют задачам нацпроектов «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие», государственной программы «Спорт России». «ИЭК ХОЛДИНГ» сосредоточился на выполнении задач нацпроекта «Кадры».
На втором месте — ПАО «ФосАгро». Его проекты отвечают задачам нацпроектов «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Эффективная и конкурентная экономика», «Новые материалы и химия», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», государственной программа «Спорт России».
Победителем в номинации стало ПАО АФК «Система». Его программы отвечают задачам нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», а также госпрограммы «Спорт России». Все проекты дополняют и усиливают друг друга.
Программа поддержки «молодой» науки в регионах включает конкурсы и школы для молодых ученых, научные стажировки в высокотехнологичных компаниях, экскурсии и пресс-туры на наукоемкие производства. Поддержка образовательных, социальных и культурных инициатив направлена на профессиональный рост молодежи и снижение оттока квалифицированных кадров. Программа выявления и сопровождения молодых талантов «От школьной скамьи — к первому рабочему месту» в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети» также помогает молодым людям найти свое место в жизни и получить востребованную профессию.
А «Первая стажировка», отвечающая задачам нацпроекта «Кадры», позволяет молодым людям найти свое первое рабочее место в крупной компании. Благотворительная программа «Система в регионы» в поддержку образовательных, социальных и культурных инициатив направлена на профессиональный рост и снижение оттока молодых квалифицированных кадров. Программа соответствует нацпроекту «Кадры», но нельзя не отметить, что такие инициативы не в меньшей степени отвечают задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Вклад в развитие страны.
В номинации «Средний бизнес» 3 место также поделили две компании — ООО «Волков» и ООО «УК РОСТАГРО». Второе за ООО НПО «Экспериментальный завод». А победителем стало ООО «айФлекс», безвозмездно создавшее IT-систему для благотворительной службы «Милосердие». Эта разработка соответствует нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В номинации «Малый бизнес» 3 место заняло ООО «Киносферум», второе — ИП Володин С. А. (ИА «Доброе инфо»). А победителем стало ООО «Школково» с образовательными сервисами для педагогов и учеников. Эти работы номинированы по нацпроекту «Молодежь и дети».
В номинации «НКО» третье место у АНО «Цифровая экономика», второе — за АНО «Цафрдов». А первое получило МОО «Национальный Инклюзивный Комитет» с проектами, развивающими спорт для людей с ограниченными возможностями.
Национальная премия «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в реализацию задач национальных проектов. Премия проводится с 2021 года. С каждым годом количество участников Премии растет, а проекты становятся все более продуманными и значимыми, увеличивается и охват. В шестом сезоне заявки поступили из всех регионов России, хотя по объему реализованных проектов лидируют Москва с 226 заявками, Московская область — 203 заявки и Санкт-Петербург — 198. Оператором Премии, как и в предыдущие годы, выступила АНО «Национальные приоритеты».