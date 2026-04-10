Признание для лучших: состоялось вручение Премии «Наш вклад»

Церемония вручения Национальной премии «Наш вклад» прошла в координационном центре Правительства России. На пятую ежегодную Премию поступило 792 заявки, экспертный отбор прошли 644 проекта — за время проведения число участников выросло в 4 раза. В этот раз 362 компании-автора получили статус «Партнер национальных проектов России», а победителями стали 20 организаций — госкорпорации и госкомпании, крупный, средний и малый бизнес, НКО. Больше всего инициатив в этом году связаны с нацпроектами «Молодежь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие», а также госпрограммой «Спорт России».