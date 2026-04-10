В тульском вузе будущим абитуриентам рассказали о карьере в медицине

День открытых дверей «Старт в карьеру» состоялся 28 марта в Тульском государственном университете (ТулГУ), где около 300 человек узнали о карьерных возможностях в медицине. Подготовка кадров для здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Тульской области.
Мероприятие стало площадкой для диалога между будущими абитуриентами и представителями системы здравоохранения. Ребята познакомились с образовательными программами вуза и мерами поддержки студентов, а также встретились с представителями ведущих медучреждений региона. Им рассказали о карьерных возможностях, условиях труда и ответили на самые актуальные вопросы.
Особое внимание на дне открытых дверей уделили целевому обучению как наиболее востребованному формату подготовки медицинских кадров. Уточняется, что на сегодня 918 студентов и ординаторов учатся по целевым направлениям. В прошлом году в больницы региона пришли 238 молодых врачей. За последние два года для работы в Тульской области привлечены 325 специалистов из других регионов.
Для всесторонней поддержки студентов-целевиков в области действует комплекс мер. Ключевая — ежемесячная выплата целевых стипендий: студенты специалитета получают 5000 рублей, а ординаторы — 10 000 рублей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.