В тульском вузе будущим абитуриентам рассказали о карьере в медицине

Особое внимание на дне открытых дверей уделили целевому обучению как наиболее востребованному формату подготовки медицинских кадров. Уточняется, что на сегодня 918 студентов и ординаторов учатся по целевым направлениям. В прошлом году в больницы региона пришли 238 молодых врачей. За последние два года для работы в Тульской области привлечены 325 специалистов из других регионов.