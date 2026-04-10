55 км отремонтируют на волгоградских участках трасс Р-228 и Р-229

В Волгоградской области в трех районах на двух федеральных трассах отремонтируют участки общей протяженностью 55 км. Работы пройдут на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» и Р-229 «Самара -Пугачев — Энгельс — Волгоград».
В ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» уточнили, что работы, которые пройдут в течение 2026−2027 годов, уже начались.
На трассе Р-229 работы развернутся в общей сложности на трех участках — с 115 до 150 км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в районе автомобильного пропуска «Вишневка» в Палласовском районе. Дорожники укрепят обочины щебнем, уложат покрытие из асфальтобетона, восстановят остановки, установят дорожные знаки, нанесут новую разметку и прочее.
А на автомобильной дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград ремонт пройдет на участках с 540 по 550 км и с 560 по 570 км в Камышинском и Дубовском районах.
