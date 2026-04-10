В Перми к Дню города установят 4 памятные плиты и назовут новый сквер

Плиты разместят на «Аллее Славы», а сквер у Гознака получит имя Михаэлиса.

Источник: Комсомольская правда

Ко Дню города в Перми на Аллее Доблести и Славы установят четыре памятные плиты, а новое общественное пространство у Гознака получит имя Анатолия Михаэлиса. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Эдуард Соснин.

На «Аллее Славы» будут увековечены имена выдающихся пермяков — художника Евгения Широкова, посвятившего жизнь искусству, и инженера Дмитрия Дическула, внесшего значительный вклад в развитие промышленности города.

Кроме того, на «Исторической аллее» появится памятная плита, посвященная 100-летию пермского балета, получившего признание как в России, так и за рубежом. А на «Аллее Труда» установят плиту в честь 70-летия ПАО «Пермская научно производственная приборостроительная компания».

Мэр Перми также рассказал, что новый сквер у Гознака получит имя Анатолия Михаэлиса — первого директора Пермской печатной фабрики.