Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска объяснил, почему Запад вводит санкции против России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в пятницу, 10 апреля, заявил, что причиной введения западных санкций и всего того плохого, что говорят про Россию, является зависть.

— Западным странам есть чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых есть очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти, — высказался бизнесмен.

Также он назвал санкционные ограничения чепухой и подчеркнул, что не видит в них смысла. Кроме того, Маск-старший выразил мнение, что Москва является лучшим городом на Земле, передает РИА Новости.

1 апреля депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор высказался, что в парламенте страны стали активизироваться дискуссии касательно возможной отмены антироссийских санкций на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и сложной ситуации с энергоресурсами в Евросоюзе.

26 марта президент США Дональд Трамп принял решение о продлении действия антироссийских санкций на год, которые ввели после начала СВО на Украине, а также под предлогом якобы вмешательства Москвы в выборы в стране.

