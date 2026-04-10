Отец Илона Маска объяснил, почему Запад вводит санкции против России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в пятницу, 10 апреля, заявил, что причиной введения западных санкций и всего того плохого, что говорят про Россию, является зависть.
— Западным странам есть чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых есть очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти, — высказался бизнесмен.
Также он назвал санкционные ограничения чепухой и подчеркнул, что не видит в них смысла. Кроме того, Маск-старший выразил мнение, что Москва является лучшим городом на Земле, передает РИА Новости.
26 марта президент США Дональд Трамп принял решение о продлении действия антироссийских санкций на год, которые ввели после начала СВО на Украине, а также под предлогом якобы вмешательства Москвы в выборы в стране.