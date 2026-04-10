Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в отношении КПК «Добробуд»

Арбитражный суд Ростовской области в рамках дела банкротстве утвердил процедуру наблюдения в отношении кредитного потребительского кооператива «Добробуд» (КПК «Добробуд»). Эту информацию указали в электронной картотеке инстанции.
В документации сказано, что ЦБ РФ потребовал признать кооператив банкротом с применением процедуры наблюдения. Это требование в арбитраже признали обоснованным.
Также в материалах говорится, что неисполненная задолженность кооператива по договорам личных сбережений составила 12,3 млн рублей. При этом долги перед пайщикам до настоящего времени не погашены.
Временным управляющим назначен Валерий Спиглазов. Специалист, в частности, должен установить кредиторов, определить размеры их требований, а также провести первое собрание кредиторов.
Ранее в Ростове-на-Дону закрылись два кредитных кооператива.
