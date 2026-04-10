Калининградские акробаты завоевали серебро и бронзу первенства России

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде с 23 по 29 марта. В них приняли участие более 350 спортсменов из 27 регионов страны. Кроме того, эти состязания были квалификационными: победители получили право войти в состав российской сборной, которая попадет на первенство мира в Италии.