Калининградские акробаты завоевали серебро и бронзу первенства России

Спортсмены из Калининграда выиграли серебро и бронзу на Первенстве России по спортивной акробатике в многоборье среди юношей и девушек в возрасте 12−18 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона. Состязания провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Соревнования прошли в Нижнем Новгороде с 23 по 29 марта. В них приняли участие более 350 спортсменов из 27 регионов страны. Кроме того, эти состязания были квалификационными: победители получили право войти в состав российской сборной, которая попадет на первенство мира в Италии.
Так, квартет из Калининграда — Илья Стальмаков, Артем Слесаренко, Марк Макаренко и Егор Сухомлинов — занял третье место в многоборье с результатом 85,10 балла. Также калининградцы получили серебро за балансовые упражнения.
