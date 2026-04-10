Иран выставил США два требования для начала переговоров

— Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров, — написал политик в личном блоге в соцсети Х.
Он добавил, что американская сторона должна выполнить эти условия до начала переговоров.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли проходят перезарядку на случай провала предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане.
Также глава Белого дома сообщил, что со стороны Вашингтона на переговорах в Пакистане будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Он уточнил, что участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
8 апреля Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. Он пояснил, что речь идет о нарушении прекращения боевых действий в Ливане, проникновении дронов в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.