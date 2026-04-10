Иран выставил США два требования для начала переговоров

Иран рассчитывает на прекращение огня в Ливане и разблокировку своих активов как условие для начала переговоров с США. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

— Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров, — написал политик в личном блоге в соцсети Х.

Он добавил, что американская сторона должна выполнить эти условия до начала переговоров.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли проходят перезарядку на случай провала предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане.

Также глава Белого дома сообщил, что со стороны Вашингтона на переговорах в Пакистане будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Он уточнил, что участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.

8 апреля Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. Он пояснил, что речь идет о нарушении прекращения боевых действий в Ливане, проникновении дронов в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше