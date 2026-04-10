В Дворцовом комплексе Ольденбургских открыт детский центр

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 10 апреля посетил с рабочим визитом Рамонский район. Глава региона ознакомился с работой детского центра, который открылся на территории Дворца, и провел совещание по вопросам дальнейшего развитию музейного комплекса.
Притягательное пространство.
Культурно-просветительский центр находится в здании объекта культурного наследия «Службы одноэтажные». Это одна из самых ранних построек усадьбы XVIII века, в которой располагались кухня, склады и кладовые. Детский центр является первым и пока единственным в Воронежской области подобным учреждением, работающим на базе музея.
Директор Дворцового комплекса Анна Жуматий провела экскурсию для главы региона. Она отметила, что главная задача центра — стать притягательным пространством, куда детям хочется спешить после уроков в школе, местом, где им хочется придумывать новые идеи и фантазировать.
«На сегодня в центре представлены 8 направлений: гончарное ремесло, изобразительное искусство, пирография, киношкола и театральное мастерство, фьюзинг, филателия и филокартия», — рассказала Анна Жуматий.
Эти направления выбраны не случайно, они неразрывно связаны с историей Рамони, Дворца, его прославленных владельцев и с их богатым наследием. Занятия живописью были очень близки принцессе Евгении Максимилиановне, которая любила писать картины и в течение долгих лет активно поддерживала многих отечественных художников, будучи председателем Императорского общества поощрения художеств. Великая княгиня Ольга Александровна, супруга Петра Ольденбургского — сына принцессы, была единственной профессиональной художницей в императорской семье, ее акварели известны по всему миру, некоторые ее работы хранятся в фондах музея. Пирография — одно из любимых увлечений принцессы — ее руками украшены декоративные элементы потолка в библиотеке.
Ключевая идея в работе детского центра заключается в том, чтобы развить у детей интерес к истории своего края и страны. Образовательные программы и мастер-классы рассчитаны на детей от четырех лет и взрослую аудиторию.
«Работы не останавливаются».
Александр Гусев также посетил новый сувенирный магазин в другой части флигеля. В скором времени здесь откроют и кофейню для посетителей.
После экскурсии Александр Гусев провел совещание о ходе работ по реализации проектов Дворцового комплекса Ольденбургских.
«Работы у нас не останавливаются. Впереди — восстановление дома Тулинова. Проектные решения по нему уже есть, рассчитываем приступить к реставрации в этом году. Уделим внимание также Нижнему парку и главному зданию дворца. Основная сложность — найти квалифицированные подрядные организации для работы с объектами культурного наследия. Здесь требуются высокие профессиональные компетенции и соответствующая лицензия. Уверен, что с задачей справимся», — резюмировал губернатор.