В Дворцовом комплексе Ольденбургских открыт детский центр

Эти направления выбраны не случайно, они неразрывно связаны с историей Рамони, Дворца, его прославленных владельцев и с их богатым наследием. Занятия живописью были очень близки принцессе Евгении Максимилиановне, которая любила писать картины и в течение долгих лет активно поддерживала многих отечественных художников, будучи председателем Императорского общества поощрения художеств. Великая княгиня Ольга Александровна, супруга Петра Ольденбургского — сына принцессы, была единственной профессиональной художницей в императорской семье, ее акварели известны по всему миру, некоторые ее работы хранятся в фондах музея. Пирография — одно из любимых увлечений принцессы — ее руками украшены декоративные элементы потолка в библиотеке.