Нижегородцам рассказали об изменении маршрутов транспорта 11−12 апреля

В Нижнем Новгороде изменится схема движения общественного транспорта 11 и 12 апреля. Об этом сообщили в администрации города.
Это связано с подготовкой и проведением Крестного хода. Так, автобусы №№ 3, 13, 19, 45, 61, 70, 71, 90, 92, 95, 130, 242 будут ходить в направлении заречной части города по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской и метромосту. В обратном направлении автобусы будут останавливаться не на Октябрьской улице, а на улице Академика Блохина.
Маршрут № 5 будет следовать от Деловой улицы до Черниговской улицы. Автобус № 7 в направлении площади Революции повезет пассажиров по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице. В направлении улицы Карла Маркса проследует по улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура.
Также сократят маршрут № 87 до улицы Марата, а маршрут № 91 — до площади Минина и Пожарского. Автобус № 31 будет разворачиваться на площади Минина и Пожарского вокруг большого сквера.
маршруты 22, 26, 41, 43, 78, 94 в нагорную часть проследуют по метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького. По пути в заречную чать города автобус будет идти по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту.
Автобус № 24 повезет пассажиров через улицу Бетанкура, Мурашкинскую улицу, Совнаркомовскую улицу, метромост, Одесскую улицу, улицу Горького, площадь Горького, улицу Горького, Ошарскую улицу, улицу Академика Блохиной, Варварскую улицу. В заречную часть города автобус будет двигаться по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура.
Маршрут № 18 будет идти до площади Горького через улицу Бетанкура, Мурашкинскую улицу, Совнаркомовскую улице, метромост, Одесскую улицу, улицу Горького, Ильинскую улицу и улицу Маслякова. До улицы Бетанкура автобус доедет по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице.
Автобус 74 в верхнюю часть города будет следовать по Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице. Обратно — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице.