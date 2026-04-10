Каждое третье бронирование отеля в России приходится на мини-отпуск

Каждое третье бронирование отеля в России сегодня — это поездка выходного дня. Доля коротких авиаперелетов по стране незначительно выросла с 29% в 2024 году до 32% в 2026-м, при этом спрос на такие путешествия остается стабильным уже несколько лет, сообщил сервис «Авиасейлс». Средняя поездка длится всего 2,8 дня — почти вдвое меньше среднего пятидневного путешествия по стране.
«Гости перестают ждать большого отпуска раз в год, а начинают делать небольшие, но качественные перезагрузки регулярно», — говорит основатель хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный. По его словам, за последние три года доля бронирований на 2−4 дня выросла примерно на 5% и сейчас составляет около 38%.
Короткий формат привлекает россиян по нескольким причинам. Пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отмечает, что такие поездки легче планировать и они обходятся дешевле длительных путешествий. Это объясняет и портрет аудитории: по данным компании, почти половину бронирований коротких поездок — 49% — совершают пары без детей, 31% приходится на соло-путешественников, 13% — на семьи с детьми и лишь 7% — на компании от трех человек.
«Чаще всего на короткие выходные приезжают гости 25−45 лет с доходом выше среднего. Это люди с плотным графиком, которым нужно быстро и качественно перезарядиться», — добавляет Тертычный. Отдельно он выделяет растущий сегмент 35−55 лет, для которых туризм становится профилактикой выгорания.
В топе направлений по обоим сервисам лидируют Москва (24% коротких авиаперелетов), Санкт-Петербург (17%), Сочи (10%), Калининград (8%) и Казань (4%). Рост бронирований также фиксируется в Смоленске, там число коротких поездок выросло на 21% год к году, в Краснодаре — на 19%, в Ярославле и Великом Новгороде — на 17%, в Нижнем Новгороде и Пскове — на 15%, в Казани, Вологде, Суздале и Туле — 14%. Туристы чаще всего планируют короткие поездки на период длительных праздничных дней, а также в качестве мини-отпуска на выходные.
Эксперты подчеркнули, что сейчас россияне активно осваивают малые города — направления Золотого кольца, исторические центры, где главная программа — экскурсии, гастрономия и мастер-классы.
Возможность взять удаленную работу на четверг и пятницу или понедельник и вторник влияет на выбор россиян. «Классические два дня превращаются в три-четыре, а иногда и в пять-семь дней в формате воркейшена», — говорит Тертычный. В таком случае туристы чаще всего спрашивают про стабильный интернет, тихие рабочие зоны, а также про быстрый доступ к спа и прогулочным пространствам.
Тертычный фиксирует и новый формат — «курорт одного дня», когда россияне выезжают из города в область и проводят несколько часов в термально-оздоровительном центре без ночевки и чемодана.
Между тем у тренда на фрагментацию отдыха есть экономическая логика, которая работает по-разному в зависимости от сегмента. «Короткие заезды (1−2 ночи) обычно генерируют более высокую среднесуточную ставку (ADR), чем длительные бронирования, особенно если они приходятся на пиковые дни (пятница-суббота). Гостиницы могут чаще перепродавать номер, получая премию за срочность и удобство расположения», — говорит Роман Гареев, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Однако, по его словам, есть и обратная сторона: при частых заездах растут операционные расходы, увеличивается нагрузка на горничных, ресепшен, службу бронирования. Поэтому для бюджетных отелей с низкой стоимостью за ночь такой сценарий часто убыточен, а для премиального и бизнес-сегмента, где выше маржинальность дополнительных услуг — завтраков, мини-бара, трансфера, — тренд на короткий отпуск среди россиян скорее плюс.
Гареев уверен, что происходящее — не временное явление. По его мнению, даже при снижении цен на зарубежные направления привычка к коротким внутренним перелетам сохранится, поскольку растет инфраструктура внутри страны и меняется сама модель планирования отпуска. «Тренд долгосрочный, и гостиничному бизнесу имеет смысл адаптировать под него тарифные сетки, условия отмены и операционные процессы», — резюмирует эксперт.