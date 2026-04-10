В Ярославской области построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Он рассчитан на круглогодичные занятия спортом.

Источник: Национальные проекты России

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построили в городе Любиме Ярославской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ФОК рассчитан на круглогодичные занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом и теннисом. В административно-бытовом блоке есть раздевалки, медицинский кабинет и тренерская. Прилегающую территорию благоустроили, там организовали парковки и зоны отдыха. В дальнейшем планируется смонтировать архитектурную подсветку. Спорткомплекс сможет принимать до 24 спортсменов в смену.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.