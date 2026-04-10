«Где раньше вы были?»: доктор Мясников отчитал россиян, страдающих остеопорозом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» отчитал россиян, которые не желают лечить остеопороз.
В рубрике «Спросите доктора» специалисту задали вопрос, как должна питаться 74-летняя женщина с остеопорозом, чтобы замедлить развитие болезни.
Врач возмутился и отметил, что начинать лечение следовало значительно раньше. Эксперт подчеркнул, что это заболевание опасно тяжелыми травмами, в том числе переломами позвоночника.
— Это самая распространенная эндокринологическая проблема (…) Этим надо заниматься. Вы об этом никто не знаете. Вот вы все у телевизора, вам сколько лет? 60 плюс? Значит, у вас 80 процентов есть остеопороз. Где раньше вы были? А где вы сейчас? Почему до сих пор не диагностируете и не лечите? — поинтересовался Мясников.
До этого телеведущий возмутился из-за вопросов от некоторых зрителей. Мясников отметил, что в своих материалах о статинах в социальных сетях он постоянно напоминает, что людям с уровнем плохого холестерина выше 4,9 следует принимать эти препараты, однако подписчики все равно ему задают «неясные» вопросы.
Ранее врач признался, что один вопрос, заданный гостьей в программе «О самом главном», поставил его в тупик. Одна из зрительниц поделилась с Мясниковым правилом, касающимся нарезки овощей, которое она услышала.