Актер Муртазаалиев извинился перед покойным Масляковым

Актер комедии «Жених» и комик Магомед Муртазаалиев извинился перед телеведущим Александром Масляковым за ранее сделанные заявления о коррупции в КВН. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Несколько лет назад произошел скандал после его подкаста с актером Магомедом Исмаиловым, где артист заявил о коррупции в КВН.

— Когда я играл в КВН, это было еще до «Comedy-баттлов», я просто был участником сборной Дагестана, которая поставила перед собой цель попасть на Первый канал, в Высшую лигу. Так как у команды есть большие цели, значит, и траты будут очень большими. Это логично, мне кажется, — отметил комик.

По словам Муртазаалиева, в то время он был молод, поэтому неправильно давал определения расходам, которые происходили в команде.

— Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьей, — сказал актер.

Ранее стало известно, что победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал Магомед Муртазаалиев. В финале он смог обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой небыло выигрыша суммой 10 миллионов рублей. После этого деньги присудили комику.