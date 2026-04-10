Актер Муртазаалиев извинился перед покойным Масляковым

Актер комедии «Жених» и комик Магомед Муртазаалиев извинился перед телеведущим Александром Масляковым за ранее сделанные заявления о коррупции в КВН. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.
Несколько лет назад произошел скандал после его подкаста с актером Магомедом Исмаиловым, где артист заявил о коррупции в КВН.
— Когда я играл в КВН, это было еще до «Comedy-баттлов», я просто был участником сборной Дагестана, которая поставила перед собой цель попасть на Первый канал, в Высшую лигу. Так как у команды есть большие цели, значит, и траты будут очень большими. Это логично, мне кажется, — отметил комик.
По словам Муртазаалиева, в то время он был молод, поэтому неправильно давал определения расходам, которые происходили в команде.
— Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьей, — сказал актер.
