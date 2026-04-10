В Ростове снизили планируемые затраты по строительству 2-й Орбитальной

Планируемые затраты по строительству 2-й Орбитальной в Ростове-на-Дону снизили примерно на 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Алену Беликову сообщает «Город N».
На данный момент речь идет о сумме в 3,6 млрд рублей. Старт работ перенесли на 2026 год. Донские власти собираются выкупить земли и заключить контракт на строительство. Напомним, ранее затраты предварительно оценивали в 4,5 млрд рублей.
Орбитальная-2 — дублер улицы Орбитальной. Она проходит от автодороги 60К-25 (Ростов — Дебальцево) через 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск) до улицы Обсерваторной (Верхнетемерницкий). В том числе, трассу должны проложить через садовое товарищество «Защитник». Дорога обеспечит выезд из Суворовского на Обсерваторную.
