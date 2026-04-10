Умерла известная по ролям в «Бандах Нью-Йорка» и «Мисс Марпл» актриса Плезенс

Британская актриса Анджела Плезенс, которая известна зрителям по ролям в фильмах «Банды Нью-Йорка» и экранизациях произведений Агаты Кристи о мисс Марпл, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили представители артистки.
— Нам очень грустно сообщать о смерти нашей дорогой клиентки Анджелы Плезенс. Для нас было честью представлять Анжелу, которая сделала блестящую карьеру, длившуюся более пяти десятилетий. Ее вклад в британскую киноиндустрию очень большой. В это печальное время мы мысленно с ее семьей, — подчеркнули агенты Плезенс в беседе с Manchester Evening News.
Артистка родилась 17 сентября 1941 года в семье известного актера Дональда Плезенса. Она получила классическое актерское образование в Королевской академии драматического искусства. За свою карьеру Плезенс снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.
Помимо «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл», Анжела Плезенс сыграла в сериалах «Доктор Кто», «Улица Коронации» и «Чисто английские убийства», а также в фильмах «Отверженные» и «Странный ребенок».