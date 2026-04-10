Отец Илона Маска считает, что ИИ не представляет угрозы

Современный искусственный интеллект не представляет угрозы, поскольку является большой библиотекой знаний. Об этом международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск заявил в Нижнем Новгороде на встрече с журналистами. В настоящее время Маск-старший находится в России с неофициальным двухнедельным визитом.
«Я не эксперт в IT-сфере, поэтому могу лишь выразить свое мнение. Считаю, что никакой угрозы здесь нет. Каждый день возникают все новые и новые технологии, идет постоянная игра в догонялки. Я бы не стал называть то, что мы сейчас имеем, “интеллектом”. По сути, это обширная библиотека знаний, что легко доказать. Если вы спросите у меня о существовании Бога, я отвечу: “Конечно, он есть”, потому что я человек, обладающий разумом. ИИ же попросит вас задать другой вопрос, в этом главная загвоздка», — отметил Эррол Маск.
Напомним, что Маск-старший сделал прогноз, когда люди достигнут Марса.
Ранее сообщалось, что шеф-редактор ИА «Время Н» Наталья Павлова победила в конкурсе «Журналист года» в номинации «Сетевое издание» за статью об угрозах, которые несёт искусственный интеллект.