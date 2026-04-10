В Петрозаводске прошел пятый хакатон по разработке соцпроектов для молодежи

Пятый завершающий хакатон по разработке проектных заявок по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети» состоялся 25 марта на базе Центра опережающей подготовки Республики Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Спикерами на мероприятии выступили специалисты регионального ресурсного центра «Навигаторы детства», а также приглашенные эксперты. Участниками проектных площадок стали представители штабов воспитательной работы школ Петрозаводского городского округа, Сегежского и Суоярвского округов, а также Пряжинского и Прионежского районов.
Педагоги учились создавать, оформлять и упаковывать социальные проекты. В их числе школьная медиалаборатория, ярмарка молодежных организаций, центр детских инициатив, школьный музей.
Особое внимание уделили конкурсному отбору проектов молодежного инициативного бюджетирования. Пока советники и педагоги прорабатывали свои проектные идеи, школьники погрузились в основы экспертизы. На финальной защите именно они выступили в роли экспертов и дали оценку инициативам старшего поколения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.