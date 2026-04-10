Фоторепортаж: в Волгограде открыли бюст Героя Советского Союза Юрия Гагарина

— 12 апреля 1961 года учащиеся и преподаватели нашего учебного заведения с большой радостью восприняли известие о первом космическом полёте человека в космос. Все собрались в актовом зале, на стенах которого были написаны лозунги: «Слава герою — космонавту Гагарину!», «Будем такими же, как Юрий Гагарин!». В городской исполком депутатов г. Сталинграда было подготовлено письмо с просьбой о присвоении имени Гагарина учебному заведению с обещанием быть достойными первого в мире летчика-космонавта. 17 апреля 1961 года, в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток» и учитывая пожелания педагогов и учащихся, учебному заведению было присвоено имя Юрия Гагарина.