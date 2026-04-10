Врач Енокян объяснил, почему Лерчек не поможет новая российская вакцина от рака

Новая отечественная вакцина от рака, которую используют для лечения рака, не поможет в лечении российского блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, поскольку она применяется для помощи пациентам с меланомой. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал врач‑дерматовенеролог и эксперт фонда «Онкологика» Карен Енокян.

— Препарат создается персонально для каждого пациента на основе генетического анализа его опухоли — чтобы «обучить» иммунную систему распознавать и атаковать именно эти раковые клетки. Берут опухоль пациента, находят уникальные мутации (неоантигены), создают мРНК, «обучающую» иммунитет распознавать именно эти клетки, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что речи об универсальной вакцине от рака или профилактической вакцине не идет, передает Super.ru.

8 марта врачи диагностировали у Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта блогер вышла на связь и подтвердила информацию о своем онкологическом заболевании. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет жить. «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, способна ли ее болезнь повлиять на самочувствие новорожденного ребенка.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше