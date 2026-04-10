Ветеринар из Ростова-на-Дону рассказала, как помогала животным в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Ветеринар из Ростова-на-Дону Анастасия Бондаренко, приехавшая в Дагестан помогать животным в условиях паводков, рассказала РИА Новости, что в подтопленных селах она осматривала скот, колола животным витамины, а также помогала лекарствами приютам для бездомных кошек и собак.
Анастасия окончила биологический факультет, получала специализацию «ветеринария», работает в этой сфере с 2016 года. Занимается и волонтерством — помогает покалеченным животным. В Дагестан девушка приезжала и раньше, а теперь, когда узнала о произошедших в регионе наводнениях, не смогла остаться безучастной.
«Я была в Ново-Цилитли и других селах Хасавюртовского района, которые были затоплены. Я там осматривала животных, колола им витамины, консультировала владельцев. В Махачкале я посетила приюты — лечила, помогала, подсказывала в частном порядке. Достаю лекарства и оставляю в приютах, стараюсь их оснастить всеми необходимыми препаратами», — рассказала Бондаренко,
По словам собеседницы агентства, родители поддержали ее решение отправиться в Дагестан, сказали: «езжай, помоги чем можешь». В республике девушка поработала неделю и вернулась домой на несколько дней проведать своего ребенка, а затем — снова в Дагестан. Но и в Ростове она остается на связи — люди звонят ей проконсультироваться.
«Я всегда знала, что дагестанцы — очень отзывчивый народ, но, когда я увидела, как они спасали скот, не бросали животных, сердце наливается теплотой. Также в этой ситуации начали обращать большое внимание на приюты, и я этому очень рада. Я благодарна каждому человеку, который спас собаку, кошку, теленка. Мне очень было приятно работать с этим народом», — поделилась ветеринар.