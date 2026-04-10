Стреляли по мужчинам на глазах их жен и детей: На отдыхе в Афганистане неизвестные открыли огонь

Неизвестные люди на мотоциклах открыли огонь по отдыхающим в парке афганской провинции Герат. Они стреляли по всем без разбору. В инциденте погибли минимум семь человек, включая детей. Об этом сообщают пресса и МВД страны.
Нападение произошло в деревне Дахмири уезда Инджиль 10 апреля после полудня. По данным очевидцев, вооруженные люди действовали методично: сначала отделили мужчин от толпы и расстреляли их на глазах у жен и детей. После этого они целились в самих женщин и детей.
«Женщины, пытавшиеся бежать после того, как увидели происходящее, также были застрелены. Среди жертв есть дети — как убитые, так и раненые», — сообщает Telegram-канал «Сэда-е Афган».
Издание отмечает, что гератская региональная больница переживает один из самых тяжелых дней. В здание прибывает очень много пострадавших. По словам местных жителей, большинство раненых совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага» и отдыхали в расположенном рядом парке. Личности нападавших и их мотивы пока не установлены.
