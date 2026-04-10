Page Six: Тур принца Гарри по Австралии ухудшит его отношения с дворцом

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл готовятся к четырехдневной поездке в Австралию, которая, по оценкам экспертов, может вызвать неоднозначную реакцию в Букингемском дворце. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет Page Six.
По данным источника, ситуацию осложняет то, что Австралия, где формально главой государства остается король Карл III, недавно обсуждала возможность перехода к республиканской форме правления.
Как отметил королевский биограф Роберт Джобсон в беседе с изданием, во дворце предпочли бы, чтобы супруги воздержались от визита, однако повлиять на их планы не могут.
Известно, что герцог и герцогиня посетят Канберру, Мельбурн и Сидней. В программе заявлены встречи с больными детьми, представителями благотворительных организаций в сфере психического здоровья, а также с участниками австралийского филиала «Игр непобедимых», которые курирует Гарри.
Кроме того, Меган Маркл намерена также обсудить запуск своего бренда As Ever на местном рынке. В стране уже зарегистрированы товарные знаки для 12 продуктов, а также продолжается продажа билетов на ее ретрит стоимостью около двух тысяч долларов за участие, сообщается в публикации.
Тем временем Букингемский дворец отмечает 100-летие со дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II уникальной выставкой гардероба. На ней представлены различные личные вещи королевы — от детских платьев до драгоценных украшений.
Ранее Меган Маркл запустила продажу собственного вина, дата запуска проекта совпала с днем рождения принцессы Дианы, которая погибла в «пьяном» ДТП. По словам обозревателя Кинси Шофилд, этот поступок шокировал принца Уильяма и всю королевскую семью.