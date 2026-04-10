На Темерник в Ростове пришли с проверкой силовики, выявили нарушения

Торговым точкам на «Темернике» в Первомайском районе Ростова-на-Дону грозит закрытие. В ходе проверки нашли нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Проверку организовали в районе улицы Лелюшенко. Выяснилось, что конструкции торговых объектов не соответствовали нормам.
Предпринимателям дали время на устранение нарушений, но они не стали ничего менять. В итоге сведения передали в городское управление торговли для проведения процедуры расторжения торгов.
Напомним, ранее работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.
