Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Темерник в Ростове пришли с проверкой силовики, выявили нарушения

В полиции рассказали о проверки на рынке «Темерник» в Первомайском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Торговым точкам на «Темернике» в Первомайском районе Ростова-на-Дону грозит закрытие. В ходе проверки нашли нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Проверку организовали в районе улицы Лелюшенко. Выяснилось, что конструкции торговых объектов не соответствовали нормам.

Предпринимателям дали время на устранение нарушений, но они не стали ничего менять. В итоге сведения передали в городское управление торговли для проведения процедуры расторжения торгов.

Напомним, ранее работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.