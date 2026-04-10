Аграрии Нижнего Новгорода заканчивают подготовку к посевной кампании

В Нижнем Новгороде аграрии заканчивают последние приготовления к весеннему севу. Сейчас они проверяют семена, закупают удобрения и осматривают технику, которая уже готова к выходу в поле почти на 90 процентов. Оставшиеся машины планируют проверить до конца недели, пишет глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
По словам мэра, аномальные снегопады этой зимой не навредили, а даже помогли посевам в Кстовском районе. Высокий снежный покров надежно укрыл их от морозов, а земля под ним не промерзла, что позволило растениям благополучно пережить холода.
Что касается посевных площадей, то в этом году они займут 19,5 тысячи гектаров. Из них 6,4 тысячи гектаров отдадут под озимую пшеницу — именно из нее потом сделают хлеб, макароны, крупы и корма. Под яровые культуры отведут свыше 13 тысяч гектаров. Что касается зерновых и зернобобовых, то они займут более 6,2 тысячи гектаров, а кормовые травы — почти семь тысяч гектаров.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В городском департаменте сельского хозяйства подчеркнули, что хозяйства полностью обеспечены техникой. В их распоряжении тракторы всех марок, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также другое необходимое оборудование. Добавим, что аграрии уже приступают к предпосевной обработке почвы: боронуют, пашут, культивируют, прикатывают, лущат землю, вносят пестициды и удобрения.
