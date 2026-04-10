Калининградские реконструкторы воссоздали капитуляцию гарнизона Кенигсберга

В Калининграде в музее «Бункер» прошла военно-историческая реконструкция штурма Кенигсберга.

В Калининграде в музее «Бункер» прошла военно-историческая реконструкция штурма Кенигсберга. Патриотическая акция «Так штурмовали Кенигсберг» состоялась 9 апреля в рамках Дней армейской культуры. Зрителям показали эпизод пленения советскими парламентерами офицеров штаба гарнизона.

Реконструкторы воссоздали события последних апрельских дней штурма: в центре города тогда еще шли бои, а в бункере укрывалось немецкое командование во главе с комендантом города-крепости генералом Отто Ляшем. Именно там был подписан акт о капитуляции германского гарнизона и офицерский штаб сдался в плен.

Ранее мы писали, что ФСБ опубликовала рассекреченные архивы о жестокости нацистов в Кенигсберге.