Страны Балтии опровергли сообщения об открытом небе для дронов ВСУ

Главы Министерств иностранных дел (МИД) Литвы, Латвии и Эстонии опровергли сообщения о предоставлении своего воздушного пространства Украине для нанесения ударов по России. Соответствующее заявление в пятницу, 10 апреля, опубликовал литовский МИД на своей странице в социальной сети Х.
— Страны Балтии никогда не допускали использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России, — говорится в публикации.
Главы ведомств также добавили, что страны Балтии официально оповестили об этом представителей посольств России.
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что государство готово ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют предупреждение насчет предоставления своего воздушного пространства для беспилотников Украины. Дипломат выразила надежду на то, что эти страны проявят разумный подход и прислушаются к этому сигналу. В противном случае, России придется прибегнуть к ответным мерам, отметила пресс-секретарь ведомства.