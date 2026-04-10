Страны Балтии опровергли сообщения об открытом небе для дронов ВСУ

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что государство готово ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют предупреждение насчет предоставления своего воздушного пространства для беспилотников Украины. Дипломат выразила надежду на то, что эти страны проявят разумный подход и прислушаются к этому сигналу. В противном случае, России придется прибегнуть к ответным мерам, отметила пресс-секретарь ведомства.