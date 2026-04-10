В МАХ назвали ложью информацию о якобы уязвимостях платформы

Ранее стало известно, что только за август прошлого года российские специалисты мессенджера MAX удалили свыше 13 тысяч вредоносных файлов. Всего заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно. Сотрудники Центра круглосуточно отслеживают жалобы пользователей мессенджера.