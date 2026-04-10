Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кудрово попугаев, выживших после отравления, вернули в зоопарк

В Кудрово выживших после отравления попугаев вернули в контактный зоопарк.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Выживших после отравления попугаев вернули после лечения в контактный зоопарк в городе Кудрово Ленинградской области, сообщил зоопарк.

«Мы наконец-то готовы поделиться с вами хорошими новостями! Сегодня мы забрали из госпиталя наших пернатых друзей! 32 попугая, среди которых волнистые попугаи, кореллы, какарики и неразлучники чувствуют себя хорошо», — сообщил контактный зоопарк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На лечении пока остались ожереловый попугай и аратинга.

Сообщается, что в вольере были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. Теперь там безопасно находиться и попугаям, и людям.

Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что после инцидента в контактном зоопарке в городе Кудрово, где пострадали две сотрудницы и погибли несколько десятков попугаев, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Контактный зоопарк сообщал о гибели десятков экзотических птиц. По информации зоопарка, неизвестные отравили попугаев газом. Также пострадали сотрудники зоопарка, им понадобилась медицинская помощь.