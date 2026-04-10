«В России я с таким не сталкивался»: актер Олег Тактаров описал свою жизнь в США

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров рассказал, чем его жизнь в России отличается от жизни в США.
Артист заявил, что считает Россию самой свободной страной в мире. По его словам, если бы у американцев не было кредитных обязательств, многие из них уже переехали бы сюда.
— Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода, — заявил Тактаров в беседе с Sport24.
До этого отец миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркивал, что она намного лучше Вашингтона и Лондона.
Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Он сравнил его с меню «мишленовского ресторана».
Ранее юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах.