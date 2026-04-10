Учителям Ростовской области полностью выплатили зарплату после технического сбоя

Губернатор: в Ростовской области устранили сбой, из-за которого задержалась зарплата учителям.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области устранили технический сбой, из-за которого произошла задержка зарплаты учителям в нескольких школах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что проблема коснулась Таганрога и одной школы Цимлянского района. Сбой произошел при переходе на новое ПО в системе казначейства. Деньги поступили вовремя, но технические специалисты не смогли настроить перечисление средств на счета.

— Ни технические сложности, ни переход на новые системы не могут служить оправданием для задержки зарплаты учителям. Это принципиально. Сделаем все, чтобы подобные ситуации не повторялись, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, к этому моменту вопрос полностью урегулировали, и все выплаты полностью поступили педагогам.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше