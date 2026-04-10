Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Война на Ближнем Востоке сильно ударила по агросектору Украины

Из-за блокировки Ормуза стоимость топлива на Украине удвоилась.

Источник: Комсомольская правда

Война на Ближнем Востоке нанесла существенный ущерб сельскохозяйственному сектору Украины из-за подорожавшего топлива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — отметило издание.

При этом, как подчеркнуло агентство, украинские фермеры мало что могут предпринять для компенсации затрат на топливо и удобрения, которые вынуждены импортировать.

По словам собеседника, фермерам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Однако если они не смогут собрать его, это приведет к полному краху.

Как писал сайт KP.RU, ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что мировые фермеры могут столкнуться с проблемами в этом сезоне из-за ситуации с Ормузским проливом. Аналитик указал, что ограничения в регионе затрудняют поставки азотных удобрений, необходимых для посевной кампании.