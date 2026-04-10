Reuters: Война на Ближнем Востоке сильно ударила по агросектору Украины

Война на Ближнем Востоке нанесла существенный ущерб сельскохозяйственному сектору Украины из-за подорожавшего топлива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — отметило издание.
При этом, как подчеркнуло агентство, украинские фермеры мало что могут предпринять для компенсации затрат на топливо и удобрения, которые вынуждены импортировать.
По словам собеседника, фермерам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Однако если они не смогут собрать его, это приведет к полному краху.
Как писал сайт KP.RU, ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что мировые фермеры могут столкнуться с проблемами в этом сезоне из-за ситуации с Ормузским проливом. Аналитик указал, что ограничения в регионе затрудняют поставки азотных удобрений, необходимых для посевной кампании.