Отец Илона Маска признался, что пьёт водку и уже учит русский язык

За сутки пребывания в Нижнем Новгороде отец миллиардера успел осмотреть местный IT-кампус «Неймарк», прогуляться по нижегородскому Кремлю и возложить цветы к Вечному огню, а также оценить размер города из окна автомобиля. Увидев Волгу и место слияния двух огромных рек, Эррол Маск был потрясён. Он заявил, что ему очень захотелось потрогать воду и поплавать, потому что невозможно просто смотреть и не дотронуться до воды.