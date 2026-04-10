Пострадавшую при атаке БПЛА таганроженку выписали из ожогового центра

Пострадавшую при атаке БПЛА таганроженку выписали из ожогового центра. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

В ходе лечения пациентке было проведено высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Также обеспечено комплексное сопровождение: организованы консультации профильных специалистов и медицинского психолога. Процесс лечения находился на особом контроле губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

После завершения полного курса терапии и восстановления женщина выписана домой с подробными медицинскими рекомендациями. Минздрав продолжит амбулаторное сопровождение пациентки под наблюдением профильных специалистов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше