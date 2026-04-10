В решающем матче ⅛ финала чемпионата МХЛ «Чайка» одолела «Ирбис»

Понимая, сколь велика цена ошибки, основное внимание соперники с самого начала уделили обороне. Два периода закончились нулевой ничьей. Во второй 20-минутке предпочтительнее выглядели нижегородцы, и за 49 секунд до сирены они забили гол, но не по правилам — ногой. Зато через 1 минуту 31 секунду после возобновления игры шайба была заброшена как надо. Ян Мельников выкатился из-за ворот и вывел свою команду вперёд. Ассистентами стали Сергей Скворцов и Алексей Анисимов. Спустя 6 минут преимущество гостей при помощи Макара Ополинского и рикошета от игрока хозяев площадки удвоил Владислав Мишин. А за 1.12 до финальной сирены точку поставил Виктор Фёдоров, ему ассистировал Глеб Пугачёв.