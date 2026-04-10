В решающем матче ⅛ финала чемпионата МХЛ «Чайка» одолела «Ирбис». При счёте 2:2 в серии плей-офф нижегородцы и казанцы противостояли друг другу в столице Татарстана. Итог игры — 3:0 в пользу коллектива Алексея Подалинского.
Понимая, сколь велика цена ошибки, основное внимание соперники с самого начала уделили обороне. Два периода закончились нулевой ничьей. Во второй 20-минутке предпочтительнее выглядели нижегородцы, и за 49 секунд до сирены они забили гол, но не по правилам — ногой. Зато через 1 минуту 31 секунду после возобновления игры шайба была заброшена как надо. Ян Мельников выкатился из-за ворот и вывел свою команду вперёд. Ассистентами стали Сергей Скворцов и Алексей Анисимов. Спустя 6 минут преимущество гостей при помощи Макара Ополинского и рикошета от игрока хозяев площадки удвоил Владислав Мишин. А за 1.12 до финальной сирены точку поставил Виктор Фёдоров, ему ассистировал Глеб Пугачёв.
Соотношение бросков в створ — 31:23, перевес нижегородцев, которые 10 апреля оказались действительно сильнее. Справедливости ради надо сказать, что «Ирбис» испытывал кадровые проблемы из-за травм нескольких игроков.
Состав «Чайки» в последней встрече: Сабитов (Гриценко в запасе); Гаврилов (К) — Яценко, Муханов — Фёдоров — Пугачёв (А); Муллеров — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Анисимов — Гурьев, Ополинский — Мишин — Лаптев; Беляков (не играл); Стафеев — Горнов — Глазунов (А), Кулябин.
Результаты предыдущих матчей серии «Ирбис» — «Чайка» — 2:3 ОТ, 2:3, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ. Общий счёт противостояния — тоже 2:3.
14 и 15 апреля на четвертьфинальной стадии нижегородцы сойдутся на выезде с «Омскими Ястребами». Серия тоже будет до трёх побед.
6+