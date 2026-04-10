Уточнили механизм быстрого роста доли метана в атмосфере в последние годы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Американские и европейские химики выяснили, что аномально быстрый рост концентрации метана в атмосфере Земли в последние годы связан не только с увеличением выбросов этого парникового газа, но и с тем, что доля окисляющих его гидроксил ионов резко сократилась в воздухе в 2019—2024 годах. Выводы исследователей опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.
«Концентрация метана в атмосфере в промежутке между 2019 и 2024 годами росла с рекордно высокими темпами, порядка 0,7% в год, однако причины этого роста оставались не до конца изученными. Проведенный нами анализ спутниковых данных указывает, что значительная часть этого прироста, около 16%, была связана с резким снижением концентрации OH-ионов в атмосфере в данный период времени», — пишут химики.
К такому выводу пришла группа европейских и американских химиков под руководством профессора Гарвардского университета Дэниела Джейкоба при изучении спутниковых данных по концентрации метана и других атмосферных газов, которые были собраны в 2019—2024 годах при помощи инструмента TROPOMI на борту европейского климатического спутника Sentinel-5P и японского зонда GOSAT.
Проведенный учеными анализ указал на то, что наблюдавшийся в этом периоде резкий рост в концентрации метана был связан сразу с несколькими факторами. Первым из них послужили рекордно быстрые темпы роста выбросов этого газа в атмосферу в 2019—2021 годах, связанные как с антропогенными факторами, так и с ускоренным образованием метана на заболоченных участках суши и в других природных средах.
Начиная с 2021 года ежегодные объемы этих выбросов резко упали, с 601 до 571 млн тонн, что связано с началом пандемии ковида и быстрым ростом эффективности промышленности. При этом общий прирост концентрации метана в атмосфере замедлился относительно слабо, что связано с резким сокращением, на 2%, концентрации гидроксил-ионов (-OH) в атмосфере. Эти молекулы играют важную роль в окислении метана, и пока у ученых нет четких представлений о том, какие факторы способствуют росту или снижению их доли в атмосфере Земли.
Как показывают расчеты исследователей, падение в концентрации OH-ионов в атмосфере привело к тому, что молекулы метана остаются стабильными в атмосфере не 10,5 лет, как было в прошлом, а порядка 11,2 лет, что усиливает действие этого парникового газа на климат Земли. Это подчеркивает важность последующего изучения и раскрытия факторов, влияющих на долю гидроксил-ионов в атмосфере и их взаимодействия с метаном, подытожили химики.