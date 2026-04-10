Трамп: Иран не осознает, что у него кроме Ормузского пролива нет никаких козырей

Иран попросту не осознает, что кроме Ормузского пролива у него нет никаких козырей в войне с США и Израилем. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social.
«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — написал политик.
Глава Белого дома отметил, что единственной целью Тегерана сейчас якобы являются переговоры. По его словам, иранцы могут только распространять через СМИ фальшивые данные о своих противниках. А вот воевать на реальном поле боя у них не выходит, утверждает Трамп.
Ранее Дональд Трамп предупредил Иран, что, если он не договорится с США и не подпишет мирную сделку, то его ждут новые массированные удары. Политик заявил, что у Тегерана остались всего сутки, чтобы принять важное решение.