Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Иран не осознает, что у него кроме Ормузского пролива нет никаких козырей

Трамп утверждает, что в войне с США Иран может только распространять фальшивые данные через СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Иран попросту не осознает, что кроме Ормузского пролива у него нет никаких козырей в войне с США и Израилем. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social.

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — написал политик.

Глава Белого дома отметил, что единственной целью Тегерана сейчас якобы являются переговоры. По его словам, иранцы могут только распространять через СМИ фальшивые данные о своих противниках. А вот воевать на реальном поле боя у них не выходит, утверждает Трамп.

Ранее Дональд Трамп предупредил Иран, что, если он не договорится с США и не подпишет мирную сделку, то его ждут новые массированные удары. Политик заявил, что у Тегерана остались всего сутки, чтобы принять важное решение.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше