На iPhone даже удаленные сообщения сохраняются навсегда: ФБР с легкостью восстанавливает данные

Федеральное бюро расследований восстановило давно удаленные сообщения из мессенджера Signal. Как сообщает издание 404 Media, спецслужбам удалось извлечь данные из внутренней базы уведомлений iPhone.
В рамках дела сотрудники ФБР восстановили сообщения из устройства одного из обвиняемых в инциденте с запуском фейерверков в центре содержания ICE Prairieland в штате Техас. Несмотря на то, что к моменту расследования приложение Signal уже было удалено с телефона, ФБР удалось извлечь входящие сообщения из системной базы.
По одной из версий, которую передает издание, данные могли извлечь из резервной копии iPhone при использовании коммерческих инструментов правоохранителей, позволяющих получить доступ к информации через уязвимости системы.