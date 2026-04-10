На iPhone даже удаленные сообщения сохраняются навсегда: ФБР с легкостью восстанавливает данные

ФБР восстановила давно удаленные сообщения из мессенджера Signal с iPhone.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное бюро расследований восстановило давно удаленные сообщения из мессенджера Signal. Как сообщает издание 404 Media, спецслужбам удалось извлечь данные из внутренней базы уведомлений iPhone.

В рамках дела сотрудники ФБР восстановили сообщения из устройства одного из обвиняемых в инциденте с запуском фейерверков в центре содержания ICE Prairieland в штате Техас. Несмотря на то, что к моменту расследования приложение Signal уже было удалено с телефона, ФБР удалось извлечь входящие сообщения из системной базы.

По одной из версий, которую передает издание, данные могли извлечь из резервной копии iPhone при использовании коммерческих инструментов правоохранителей, позволяющих получить доступ к информации через уязвимости системы.

Ранее KP.RU сообщал, что компания Apple впервые получила разрешение использовать устройства iPhone и iPad для работы с секретными данными НАТО. При этом для такой работы не требуется специальное программное обеспечение.

ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше