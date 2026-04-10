Отец Илона Маска возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

Зампред правительства Нижегородской области и предприниматель Эррол Маск возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в правительстве региона.
Напомним, что отец Илона Маска приехал в Нижний Новгород 10 апреля. Во время своего неофициального визита он посетил ИТ-кампус и поделился своими мыслями по поводу планов сына пополету на Марс.
Эррол Маск также отметил, Нижний Новгород его впечатлил. Бизнесмен нашел для себя ряд перспективных направлений для сотрудничества.
Дмитрий Старости также отметил ценность визита Маска. «Подобные встречи способствуют укреплению международной узнаваемости региона», — отметил он.
